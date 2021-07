Scavi aperti in viale Marconi: i residenti lamentano puzza, topi e zanzare

Continua a creare problemi e disagi l'infinito cantiere per la modifica di viale Marconi a Pescara.

Questa volta a provocare disagi sono gli scavi aperti all'altezza dell'incrocio con via Italica.

"Segnalo viale marconi angolo via Italica", scrive un nostro lettore, "a Pescara scavi aperti per riparazione tubazione acqua/fogne. Puzza insostenibile, zanzare a non finire e passeggio di topi anche sul palazzo".