La denuncia di un residente: "Lavori mal eseguiti in via Di Vittorio a Montesilvano, rumore insopportabile dei chiusini" [VIDEO]

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono stati da poco ultimati alcuni lotti di lavori da parte di Terna per l'ammodernamento delle rete, ma con grande dispiacere sono costretto a segnalare che i lavori sono stati realizzati, in alcuni punti, in maniera frettolosa e grossolana, con poca attenzione al cittadino. In particolare da ormai due settimane sulla strada via Di Vittorio a Montesilvano il suono metallico derivante dal passaggio di auto e camion sui chiusini che non aderiscono al telaio è diventato veramente insopportabile, soprattutto nelle ore di punta e della notte ( si sente anche a finestre chiuse)

Spero in una vostra segnalazione per focalizzare l'attenzione sullo scarso controllo dei lavori che dovrebbero essere eseguiti sempre "secondo la regola d'arte". Ad oggi nessuno è intervenuto. Approfitto per segnalare anche la quasi totale assenza di strisce pedonali e adeguati attraversamenti ciclabili sui tratti via Di Vittorio- via Cavallotti e lungomare via Aldo Moro. Attraversare in sicurezza nel traffico cittadino sta diventando ormai un'utopia. Questo è un suggerimento per un altro argomento da approfondire.