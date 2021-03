Forti rumori e fumi dal cantiere nello scalo merci ferroviario, i residenti preparano un esposto [VIDEO]

Le nottate dei residenti di via Misticoni nella zona di Porta Nuova a Pescara da qualche tempo non sono più tranquille come un tempo.

Come segnala un nostro lettore, da qualche tempo sono in corso dei lavori nell'area dello scalo merci ferroviario.

Le operazioni creano disagio a chi vive da quelle parti a causa dei forti rumori e dei fumi che si sprigionano.

Questo quanto segnala il cittadino: «Stanno effettuando dei lavori notte e giorno emettendo dei rumori e dei fumi che non permettono alle persone di riposare e soprattutto ci sono dei casi di sfoghi allergici coincidenti con l’inizio di questi lavori. Abbiamo provveduto a segnalare alle autorità competenti, ora stiamo procedendo con un esposto in procura. La situazione è insostenibile».

