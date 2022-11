Lavori in via Pepe, un lettore: "Sono fermi, da quasi 1 anno non si va avanti"

Un nostro lettore ci segnala la difficile situazione che c'è attualmente in via Pepe, dove "tempo fa sono iniziati i lavori di rifacimento della condotta fognaria, con la successiva notizia di un nuovo boulevard. Ad oggi i lavori sono fermi, non ci sono operai e da quasi 1 anno non si va avanti. Dovremo aspettarci di nuovo lavori della durata dai 10 ai 15 anni?".

Lo scorso luglio il sindaco Carlo Masci aveva dichiarato: "Il fosso, che si reggeva in maniera precaria solo per la melma che lo riempiva, è stato ricostruito completamente, con un'opera che varrà per i prossimi 50 anni. Adesso stiamo riqualificando la strada, con la creazione di una piazza lineare piena di verde che occuperà una delle due carreggiate, sarà bellissima e accogliente".

Il primo cittadino aveva inoltre spiegato, con un post su Facebook, che si tratta di un lavoro difficilissimo e complesso, che nessun amministratore aveva fino ad ora avviato con questa profondità d'azione per i suoi rischi. Tuttavia i disagi non mancano.

Interpellato da IlPescara.it, l'assessore ai lavori pubblici Luigi Albore Mascia spiega: "Gli interventi sulla condotta fognaria sono stati eseguiti non dal Comune di Pescara, ma da Aca Spa e, da quanto mi consta, essi - previsti nel tratto dall'incrocio con via Marconi fino a quello con via Benedetto Croce - sono stati portati a compimento. In corso sono i lavori, previsti appunto al termine di quelli di Aca, di riqualificazione da parte del Comune del primo tratto di via Pepe. L'impresa ha sospeso momentaneamente i lavori per il reperimento dei materiali, oltretutto suscettibili di continui aumenti che vanno ad incidere sul quadro economico a suo tempo approvato".