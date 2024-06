La segnalazione di un residente. "Fosso D'Avalos pieno di rifiuti e poco sicuro, serve l'illuminazione pubblica"

Gallery





Un nostro lettore ci ha scritto, inviandoci anche alcune foto, in merito alle condizioni del fosso d'Avalos all'altezza di via Vasco De Gama:

"Fosso D'Avalos all'altezza di via Vasco De Gama risulta sporco e pieno di rifiuti. Il Comune si limita soltanto tagliare l'erba per poi lasciarlo pieni di rifiuti. La stradina è senza uscita risulta buia e con presenza di persone poco raccomandabili per bivaccare. Si consiglia di illuminarla o di chiuderla con un cancello per evitare il transito di persone . Spero di essere ascoltato dal sindaco."