La denuncia di un genitore per la linea Tua Pescara - Penne: "Disagi per gli studenti del Classico della sede distaccata di Nostra Signora"

Un genitore di uno studente del liceo classico D'Annunzio di Pescara, ci ha scritto per segnalarci un presunto disservizo sulla linea extraurbana Pescara Penne di Tua, in particolare per gli studenti del liceo classico che seguono le lezioni nella sede distaccata dell'istituto Nostra Signora:

"Di fronte la scuola è presente la fermata del servizio extra-urbano ma l'autobus per Penne quasi sempre salta la fermata costringendo i ragazzi o ad aspettare l'autobus successivo o a recarsi alla stazione che dista 2km. Inoltre gli autisti si permettono di sindacare su dove fare scendere gli utenti in possesso di regolare abbonamento. Ad esempio, proprio oggi, a mio figlio di 15 anni e stato impedito di scendere alla sua fermata ed è stato portato fino alla fermata di Cappelle sul Tavo. Fortunatamente io ero a casa e sono potuto andare a prenderlo ma se non ci fossi stato avrebbe avuto sicuramente difficoltà per tornare a casa. La domanda dunque è la seguente: possono gli autisti di un servizio pubblico, pagati dai contribuenti, sindacare su dove fare salire o scendere gli utenti? Io credo di no e mi auguro che chi di dovere si adoperi affinché ciò non accada più!"