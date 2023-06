Istrice trovato morto sulla spiaggia nella zona del centro [FOTO]

Stupore tra i bagnanti nel primo pomeriggio di oggi, 24 giugno, quando - come ci viene segnalato da alcuni lettori - un istrice è stato trovato morto sulla spiaggia nella zona del centro, a non molta distanza da Largo Mediterraneo (dove si trova, cioè la Nave di Cascella). In base alle prime informazioni ricevute, l'animale sarebbe arrivato dal mare, non si sa ancora come.

Di sicuro da qualche anno la presenza degli istrici nella nostra città è diventata molto meno insolita di quanto non si possa credere: a partire dal lockdown del 2020, infatti, in più occasioni questi animali sono stati avvistati a Pescara, in varie zone, soprattutto di notte.