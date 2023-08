Rifiuti conferiti in maniera indifferenziata nelle isole ecologiche di piazza Sacro Cuore

Un nostro lettore segnala che, nell'isola ecologica situata in piazza Sacro Cuore, i gestori di alcune attività commerciali della zona "gettano tutti i rifiuti in maniera indifferenziata e spesso li lasciano fuori dai contenitori". Come se non bastasse, c'è anche un altro problema: lo stesso cittadino, infatti, aggiunge che "diversi cassonetti non si aprono o non sono ben funzionanti".

Le isole ecologiche in piazza Sacro Cuore sono state inaugurate 9 anni fa: era infatti il 2014 quando entravano in funzione le prime tre isole ecologiche interrate, realizzate dall’amministrazione Mascia per eliminare, dalle aree di pregio della città, la vista in superficie dei cassonetti dei rifiuti.

Cassonetti che, per quanto venissero tenuti in ordine dalla società Attiva, che ai tempi si occupava del servizio di conferimento, raccolta e smaltimento del pattume, rappresentavano comunque una presenza ingombrante. L’appalto è stato aggiudicato alla ditta Point Costruzioni di Teramo per 134.768,95 euro, e i lavori sono costati circa 134mila euro.