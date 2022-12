Investimenti in viale Marconi, l'allarme dei residenti: "Attraversare la strada è pericoloso"

Un lettore ci ha scritto per segnalare un problema che sta riguardando la sicurezza stradale in viale Marconi. L'uomo, infatti, vuole sollevare la questione dell'investimento dei pedoni sulle strisce pedonali: "Abito nelle vicinanze e posso testimoniare che questa è una lamentela condivisa tra tutti i residenti", dice.

Nello specifico, nelle ultime ore una donna è stata investita all'altezza dell'incrocio con via Marino da Caramanico: l'incrocio si è verificato stamane alle ore 9:50 circa e ha visto coinvolte una Fiat Punto, guidata da un 60enne che procedeva in direzione nord-sud, e una 40enne, che nell'impatto è rimasta ferita. In corso accertamenti per stabilire meglio la dinamica del sinistro.

"Pregherei il sindaco di avere l'umiltà di incontrare i cittadini sul territorio per rendersi conto della pericolosità senza le beghe politiche che di solito hanno più risonanza. Attraversare viale Marconi è pericoloso e mi auguro che non si debba aspettare una tragedia prima di rendersene conto", conclude il nostro lettore.