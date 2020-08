Infissi abbandonati sul marciapiede: degrado e inciviltà in piazza Santa Caterina [FOTO]

Infissi e altri pezzi di legno abbandonati sul marciapiede, come se niente fosse, accanto ai cassonetti della spazzatura. Scene di degrado e inciviltà in piazza Santa Caterina, nel pieno centro di Pescara, con questi rifiuti ingombranti che - anziché allertare la Attiva per il loro ritiro - sono stati lasciati per terra da un anonimo in barba a qualsiasi forma di educazione.

La segnalazione ci giunge da un nostro lettore, con tanto di eloquente fotografia. Proprio in questi giorni il sindaco Carlo Masci ha dichiarato guerra ai "barbari" mobilitando i dipendenti di Ambiente Spa, ma è giusto - e doveroso - che anche i cittadini facciano la loro parte, comportandosi bene. Ad ogni modo, lo stesso Masci ha preannunciato che presto arriveranno le fototrappole per stanare i furbetti, punendoli così con multe salate.