Scontro auto-moto su via del Circuito, all'incrocio con via Villetta Barrea

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 15.50, in via del circuito, nelle vicinanze di paperopoli. Coinvolti un'auto e uno scooter.

In base a una prima ricostruzione, l'auto proveniente da via Villetta Barrea gira in direzione Pescara, ma si scontra con lo scooter che procede in direzione monti. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale di Pescara e Spoltore e un'ambulanza del 118. Il conducente della moto, rimasto lievemente ferito, è stato soccorso e portato al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara.