in

in

in

"In via Federico Fellini a Spoltore la strada che porta al centro commerciale L’arca ricoperto di erba, è una cosa assurda"

Un nostro lettore, allegando anche una foto, ci ha segnalato la presenza di erba alta sul marciapiede in via Fellini a villa Raspa di Spoltore:

Via Federico Fellini · Pescara

Via Federico Fellini · Pescara

La denuncia di un residente: "In via Federico Fellini marciapiede ricoperto di erba, disagi per il transito"