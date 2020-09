Immondizia gettata in mezzo alla strada nel quartiere San Giuseppe [FOTO]

Salve, questa è la situazione ad oggi nel quartiere San Giuseppe. Saranno forse 7 anni che segnalo ad Attiva, Comune e sindaco che in questa zona sono per la maggioranza le famiglie che non fanno il ritiro della spazzatura porta a porta ma preferiscono gettarla cosi, in mezzo alla strada, giusto per attirare piccioni, gabbiani e topi.

In questi anni non è stato fatto assolutamente nulla, come potete vedere, e io sono fortemente arrabbiata e tanto delusa, scoraggiata. Prima Attiva ritirava questa immondizia ogni giorno quando veniva a ritirare quella del mercato, adesso invece la lascia dove sta per giorni... e a questo punto fa bene! È giusto, infatti, che chi la getta qui viva nella spazzatura!

È troppo comodo gettarla dove pare a loro, sapendo che tanto tutti i giorni viene ritirata. È possibile che nessuno posso fare nulla per questa situazione? È possibile che la gente possa fare quello che le pare? Grazie.