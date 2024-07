La segnalazione di una cittadina: "Immondizia buttata davanti al parco in via Verrotti"

Una nostra lettrice ci ha segnalato una situazione di degrado davanti ad un parco pubblico a Pescara:

"In via Verrotti, a Pescara Porta Nuova, si continua ad assistere a immondizia buttata per strada abusivamente. Nelle foto, l'immondizia è da giorni sparsa lungo il marciapiede davanti al parco Montessori (frequentato anche dai bambini), con conseguente disagio per via dell'odore fetido e dell'ostruzione del marciapiede. Quando si comincerà a fare qualcosa contro chi, nonostante la raccolta differenziata, continua a sbarazzarsi della spazzatura in strada?"