"Immondizia fuori dai cestini nella riserva dannunziana, ogni domenica è così": la denuncia dell'ex consigliere Taraborrelli

È bello andare nel weekend alla riserva naturale pineta dannunziana per godersi la natura e magari fare un pic nic, ma sarebbe importante lasciare tutto pulito una volta che, terminato il lauto pasto, si decide di andare via. E invece così non sembra essere, come denunciato dall'ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova Antonio Taraborrelli, che segnala la presenza di rifiuti che vengono lasciati fuori dai cestini della spazzatura. Per terra c'è di tutto, tra cartacce, buste di plastiche e bottigliette o bicchieri, anch'essi di plastica.

Ecco le sue parole: "Ogni volta che passo per la riserva dannunziana trovo sempre gli stessi spettacoli assurdi. Ogni domenica è sempre la stessa storia, con tutta questa immondizia che va "vagando" intorno ai cestini. Così non va bene, è intollerabile dover vedere simili scene: io credo che sia anche un problema di controllo del territorio che non viene effettuato. Sarebbe importante se qualcuno intervenisse per porre fine a questo scempio".