Ancora immondizia abbandonata vicino all'ospedale: "Continua l'inciviltà"

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare che in via Fonte Romana "continua l'inciviltà vicino all'ospedale civile 'Santo Spirito' di Pescara. Spazzatura buttata vicino ai contatori della corrente elettrica, a due passi dal chiosco della frutta e all'ingresso dell'accettazione principale dell'ospedale".

Non è la prima volta che si verificano situazioni del genere, e di conseguenza il cittadino chiede maggiori controlli da parte degli organi preposti per scoraggiare questi maleducati e farli desistere una volta per tutte da simili vergognosi comportamenti.