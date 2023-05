Illuminazione pubblica spenta da tre mesi sulla rotatoria di Strada Lungofino [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala una problematica importante a Marina di Città Sant'Angelo: "La luce sulla rotatoria in Strada Lungofino (quella che porta a Congiunti e a Città Sant'Angelo) è spenta da tre mesi. La conseguenza è che, di notte, tutto ciò diventa molto pericoloso perché le auto potrebbero non vedere la rotonda, andando a sbatterci contro. Sarebbe bene che chi di dovere riattivasse l'illuminazione pubblica in quel punto per garantire una maggiore sicurezza".

La scarsa illuminazione delle strade può infatti aumentare il rischio di incidenti. La visibilità ridotta rende più difficile per i conducenti vedere ostacoli sulla strada, aumentando il rischio di collisione. Inoltre l'illuminazione pubblica aiuta le persone a orientarsi e a navigare nel loro ambiente circostante, soprattutto in aree sconosciute o poco familiari. Senza una buona illuminazione, può diventare difficile trovare punti di riferimento, segnali stradali o indicazioni. È quindi importante che le autorità locali e gli enti responsabili mantengano e riparino regolarmente l'illuminazione pubblica per garantire l'incolumità della popolazione.