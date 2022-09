Griglia del tombino rotta in via del Circuito [FOTO]

Un nostro lettore ci scrive per far presente che "in via del Circuito, all'angolo con via Punta Penna, continua la rottura della griglia di un tombino, e ora sul posto si è recata anche la polizia municipale di Pescara per rilevare questa problematica. Tuttavia non l'aggiustano mai, e dunque perdura una situazione di serio pericolo".

Come mostrano le fotografie, si è cercato di segnalare la presenza dell'ostacolo alla buona, con una soluzione di fortuna, ma non basta: è infatti necessario che chi di dovere intervenga quanto prima per porre fine concretamente a tale questione, provvedendo alla messa in sicurezza dell'area.