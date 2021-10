Atti di teppismo da parte di un gruppo di giovani nella zona della pineta Dannunziana, la rabbia di un residente

Un residente della zona della pineta Dannunziana di Pescara denuncia una situazione di mancata sicurezza a causa di atti di teppismo.

Questo quanto scrive il cittadino: «L'amministrazione comunale si vanta dell'installazione di oltre 300 telecamere di sicurezza in tutta la città e dell'entrata in funzione della sala operativa dove vengono visionate le immagini. Purtroppo per l'ennesima volta, e non solo per questa motivazione, è stato dimenticato il quartiere pineta Dannunziana, che evidentemente non interessa a nessuno. Faccio presente che oltre un mese fa avevo segnalato (senza risposta) di un problema di sicurezza, atti di teppismo perpretato da un folto gruppo di giovani in particolare tra la fine di viale Modesto della Porta e l'inizio di via Palizzi, ingresso parco alle spalle del teatro d'Annunzio, confinante con la casa di riposo Inps, di giorno e di notte è diventato un circuito per moto che ad alta velocità e manovre spericolate mettono a repentaglio l'incolumità dei passanti. Sostano nella piazzetta su descritta (urla, bestemmie, rumori di ogni genere). chiamiamo continuamente il 113, che li allontanano, ma appena gli operatori se ne vanno loro ritornano come se nulla fosse. Non a caso in tutto il quartiere non vi è nemmeno una telecamera di sicurezza.