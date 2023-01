"Gente ubriaca che urla e musica a palla alle due di notte", la protesta di un residente della zona di piazza Unione

Sono ben 78 i decibel rilevati alle ore 2:05 della notte tra sabato e domenica da un residente della zona di piazza Unione a Pescara.

Un rumore così forte che di certo arreca disturbo a chi a quell'ora vorrebbe dormire.

E il residente si rivolge a noi per lamentare una situazione di fastidio che vive sotto casa quasi ogni fine settimana.

«Visto che il controllo sui decibel non lo fa il Comune come sbandierato», scrive il cittadino, «ve lo mando io: sono le ore 2.05 di notte qui sotto è pieno di gente

ubriaca che urla e c'è la musica a palla».

Il cittadino segnala anche come la corsia preferenziale riservata agli autobus venga utilizzata come posteggio per le automobili.