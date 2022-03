Rubata la marmitta di una Smart in via Tirino, la segnalazione di un residente: "Tagliata con la mola"

Via Tirino · San Donato

Non solo automobili rubate ma anche furti di solo parti di esse.

L'ultima segnalazione arriva da un nostro lettore che denuncia come a una sua Smart Fortwo i ladri abbiano rubato la marmitta dopo averla tagliata con una mola.

Il fatto è avvenuto in via Tirino, nella zona del tribunale, a Pescara ieri, lunedì 14 marzo.

Questo quanto racconta il cittadino nell'intento di mettere in guardia gli altri: «Stavo rientrando a casa con l’auto di mia moglie, quando mi accorgo che l’auto di mia proprietà, una Smart Fortwo, parcheggiata lungo la strada era danneggiata al paraurti posteriore (spaccato completamente). Inizialmente pensavo fosse dovuto a qualche manovra maldestra. Purtroppo osservando meglio, mi sono reso conto che avevano rubato la marmitta, tagliata con una mola. Credo che girando questa storia alla vostra testata possiate in qualche modo dare voce e avvertire la cittadinanza e spero di essere l’unico malcapitato, ma parlando con il meccanico pare che siano dei furti ricorrenti legati ai metalli presenti all’interno della marmitta. Di conseguenza, spero che non sia l’inizio di una serie di eventi simili».