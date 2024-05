Sfondano il finestrino della sua auto e le rubano la ruota di scorta, la delusione di una residente di via Senna a Montesilvano [FOTO]

Gallery



Nella giornata venerdì 24 maggio a Montesilvano in via Senna dei ladri hanno distrutto il finestrino della mia auto, dopo aver provato a forzare la portiera. Successivamente hanno lesionato i sedili posteriori, reclinandoli in modo da accedere al vano portabagagli e prelevare la ruota di scorta del veicolo».

Questa la segnalazione che proviene da una nostra lettrice che ha ritrovato questa sgradita sorpresa.

La cittadina poi aggiunge: «Inoltre segnalo che non è la prima volta che accade in zona. Tra l’altro nelle ultime sere la strada è completamente al buio. A parte la ruota di scorta di ormai più di 10 anni, non hanno preso altro. L’auto è una Volkswagen Fox. Resta l’amaro in bocca per i danni subiti e per un quartiere, una volta tranquillo, che negli ultimi tempi lascia a desiderare. Ho sporto regolare denuncia ai carabinieri di Montesilvano».