La denuncia dei residenti a San Donato: "Fuochi d’artificio in orari improponibili"

Purtroppo è una cosa che va avanti da anni, noi residenti della zona di San Donato siamo circondati da zone malavitose che continuano ad usare il mezzo fuoco d’artificio per i loro scopi. Percepiamo, non solo i fuochi del quartiere, ma anche quelli di Fontanelle e di Rancitelli.

Tutte le sere, dalle 21 in poi, potremmo saltare tutti in aria dalla paura, persone e animali. Improponibili gli orari più comuni: mezzanotte, l’una, ma anche le 2 di notte o le 3:30, come accaduto durante questa nottata, in cui dei fuochi, a 20 metri di distanza dal balcone del sottoscritto, sono durati per 5 lunghissimi minuti, facendo perdere il sonno a me e, sicuramente, anche ad altri vicini che il giorno dopo devono andare a lavorare.