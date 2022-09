"Fosso Vallelunga a rischio esondazione", l'allarme di una cittadina [FOTO]

Una nostra lettrice ci ha scritto per denunciare le condizioni in cui versa attualmente il fosso Vallelunga, che sarebbe a rischio esondazione: "Nel settembre 2021 - ricorda la donna - c'è stata una mozione per risolvere il problema. A distanza di un anno, non è stato fatto nulla. Oggi, oltre all'immensa vegetazione, si sono aggiunti alberi (bruciati nell'incendio del 2021) che sono crollati dopo la bufera di vento dei giorni scorsi".

A questo punto la cittadina conclude chiedendo: "Cosa si vuole aspettare ancora? La priorità oggi è la sicurezza, e questa non ci viene garantita".