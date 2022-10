Fosso Vallelunga, la denuncia di una lettrice: "Avevano promesso interventi ma siamo solo alle chiacchiere"

Una nostra lettrice ci scrive per segnalare che "siamo ancora qui a parlare del fosso Vallelunga e delle azioni promesse e non attuate. Appurato il rischio esondazione, ad oggi l'intervento previsto e promesso con tanto di post non c'è stato. E, visto che non si guarda oltre, voglio far notare che non c'è solo il rischio esondazione".

Come mostrano infatti alcune fotografie che la donna ci invia, c'è anche il pericolo che possano "rompersi i molteplici tubi del metano che passano a pochi metri dal fondo. I vari tronchi bruciati nell'incendio del 2021, se trasportati dalla furia di un'alluvione, facilmente e sicuramente impatterebbero su di essi. Basta chiacchiere! Questa che faccio è una pubblica denuncia, non possiamo più aspettare".