"Stanno intubando il Fosso Cavone, non si rischiano esondazioni?", la segnalazione di un lettore [FOTO]

Il Comune di Pescara sta intubando il Fosso Cavone nella zona di Fontanelle a confine con Sambuceto.

È quanto segnala un nostro lettore proprietario di un'attività adiacente al fosso.

«Avevamo suggerito ai tecnici del Comune di Pescara», ricorda il cittadino titolare della So.ge.t. trasporti, «che se si fosse coperto il Fosso cavone con le lastre di cemento o realizzando un bellissimo ponticello di legno a nostre spese si sarebbe evitato di passare con la pista ciclabile dentro la nostra attività, ma la loro risposta fu che non era fattibile assolutamente anche a seguito della catastrofe di Genova (chi si sarebbe preso la responsabilità) e che era vietato intubare fossi. Invece ora addirittura stanno intubando il Fosso Cavone per farci passare la nuova pista ciclabile riducendo così la capacità di ricezione delle acque piovane e la possibilità che un domani possa scoppiare la fogna. Qualcuno oggi in Comune si è dimenticato dell'alluvione del 2013 dove è deceduta una fontanellese nel sottopasso ferroviario a 500 metri dall'opera in corso. Vi ricordo che abbiamo dovuto fare il ricorso al Tar vincendolo, ma contemporaneamente alla causa il mio papà per salvaguardare l'azienda e da buon ciclista che era donò al comune di Pescara circa 1.200 metri quadrati per far congiungere via Aldo Moro con Fontanelle e con Sambuceto».