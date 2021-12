Dopo giorni di perdite adesso non funziona più la fontana dell'Aurum [VIDEO]

Gallery



Da diversi giorni la storica fontana di fronte all'Aurum in viale Luisa d'Annunzio aveva una evidente perdita di acqua.

Qualcuno dei numerosi frequentatori della zona aveva segnalato all'Aca la problematica nella speranza che si potesse trovare una soluzione.

Invece da oggi, martedì 28 dicembre, come segnala un ciclista che era solito abbeverarsi nella fontana, segnala come dalla stessa ora non esca più acqua. Inevitabile la delusione. Come mostrano i due video, nel primo si vede la perdita di acqua mentre nel secondo come l'acqua non fuoriesca più.

