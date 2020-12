Fogna a cielo aperto in strada del Palazzo, la segnalazione di un nostro lettore [FOTO-VIDEO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci un disservizio a Pescara che, nello specifico, riguarda strada del Palazzo con una fogna a cielo aperto.

In questa via, spiega l'uomo, "siamo costretti da anni a vivere con le fogne che scorrono per strada ogni volta che piove. La puzza è presente tutti i giorni in quanto la fogna è completamente scoperta. Innumerevoli volte contattati, sia l'Aca che i vigili urbani si dicono impossibilitati ad intervenire".

La paura di questo cittadino è "la possibilità che le fogne vadano a contaminare le acque potabili che scorrono sotto il manto stradale, considerando lo stato delle nostre condutture". Si chiede dunque, a chi di dovere, di intervenire il prima possibile.