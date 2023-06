La protesta: "Continua la colata di fluidi maleodoranti sul lungomare per svuotare i bidoni"

Continua la colata di fluidi maleodoranti sul lungomare di Pescara per svuotare i bidoni. Ce lo segnala lo stesso lettore dell'altra volta, affermando quanto segue: "Mi spiace dover insistere, ma la situazione è come ho descritto in precedenza e non come dichiara l’assessore Del Trecco, che immagino non abbia mai verificato di persona ciò che avevo detto. Purtroppo le foto non possono trasmettere l’odore, per cui rinnovo l’invito all’assessore: se vuole la accompagno per verificare di persona".

L'uomo, infatti, a fine maggio aveva lamentato un presunto disservizio nella raccolta dei rifiuti lungo la riviera nord, affermando che "questa è la scena che si presenta ogni mattina a tutti i turisti e i bagnanti che percorrono il tratto di marciapiede lato mare. Oltre alla scarsa cura da parte dei gestori degli stabilimenti balneari nel depositare i loro rifiuti, sempre molto abbondanti, tutte le mattine i camion di Ambiente Spa salgono sui marciapiedi e trasferiscono fino al camion ciò che è contenuto nei bidoni. Tale manovra genera una colata di fluidi maleodoranti e piccoli residui di vetro, alimenti etc.".

Il cittadino evidenziava inoltre che, "passando anche a distanza di ore da tale operazione, l’odore nauseabondo è incredibile, perché il suolo, realizzato con materiale poroso, assorbe tutti questi liquidi e ne rilascia l’odore, anche favorito dal sole. La cosa si ripete in quasi tutti gli stabilimenti balneari. Ho già segnalato questa cosa più volte, ma con scarsi risultati: spero che stavolta vada meglio".

L'assessore comunale all'ambiente, Isabella Del Trecco, interpellata da IlPescara.it, aveva precisato che la stagione balneare cominciava dal 1° giugno, con tutti gli annessi e connessi legati alla gestione dei balneatori, ma aveva anche precisato che per un mese il Comune aveva dovuto fare i conti con il maltempo.

Per quanto riguarda la denuncia effettuata dal nostro lettore, Del Trecco puntualizza che "stiamo appunto parlando di un'area interna, non del marciapiede, e lì non spetta a noi intervenire: probabilmente stavano lavando i bidoni, e comunque, se il contenitore è fatto bene, non perde alcun liquido. Non solo: di recente noi abbiamo anche fornito nuovi bidoni. Inoltre tutti gli operatori sono in grado di intervenire immediatamente per la pulizia qualora si accorgano che qualcosa si è sporcato". Tuttavia, secondo il nostro lettore a distanze di tre settimane la situazione non sarebbe migliorata.