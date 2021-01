Lunghe file al pronto soccorso, la denuncia di un cittadino: "7 ore di attesa e non è ancora finita"

Un cittadino ci ha scritto per segnalarci un disservizio al pronto soccorso dell'ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara, che in questi mesi di pandemia è andato ancora più sotto sforzo a causa della crisi determinata dal Covid 19. "Ho la pressione alta e, per una visita al pronto soccorso, 7 ore di attesa, ma non è ancora finita...", denuncia l'uomo.

Ne prendiamo atto. Ovviamente il personale sanitario del nosocomio cittadino profonde il massimo impegno nel curare i pazienti (in base, è evidente, alla tipologia di codice assegnato), ma è comunque difficile riuscire ad accontentare tutti in tempi celeri, con il risultato che spesso bisogna aspettare per ore prima che arrivi il proprio turno.