"Nonostante la prenotazione ore di attesa per il vaccino nell'Outlet Village", la denuncia di un cittadino

Ore di attesa prima di potersi sottoporre alla vaccinazione anti Covid-19 nel centro dell'Outlet Village di Città Sant'Angelo gestito dalla Asl di Pescara.

Anche oggi pomeriggio, lunedì 3 gennaio, viene segnalata la presenza di centinaia di persone in coda.

Tra di esse anche un cittadino che si è recato nel centro vaccinale con la compagna che aveva regolarmente prenotato per oggi alle ore 16 la terza dose.

Ma arrivati nell'Outlet Village l'amara sorpresa ovvero che pur essendo prenotata la donna avrebbe dovuto mettersi in fila con altre centinaia dì persone non prenotate e attendere. «La prenotazione non serve a un bel niente, ho anche chiesto anche a chi è all'ingresso di parlare con una responsabile della Asl la quale mi ha chiesto scusa tre volte. Ma io mi chiedo: se uno chiama e prenota ma poi c'è chi non è prenotato che ti passa avanti allora a che serve la prenotazione?».