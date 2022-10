Pronto soccorso, la denuncia di un lettore: in fila fino al piazzale e per una visita anche 20 ore di attesa

Un affollamento tale che le persone restano in attesa fuori dalla porta d'ingresso. Attese così lunghe che qualcuno, come si vede dalla foto inviataci da un lettore, si è seduto per terra. Continuano dunque i disagi nel presidio. Disagi che, in realtà, non sono mai finiti e tornati agli onori delle cronache negli ultimi giorni e cioè da quando il giorno del Santo Patrono si è registrata una grossa affluenza che si è faticato a gestire.

La Asl è più volte intervenuta spiegando che ieri si è riusciti a gestire la coda determinata proprio dall'iper afflusso del 10 ottobre con la situazione tornata alla normalità nel pomeriggio. Stamattina però, come mostra la foto inviataci, sono di nuovo tante le persone in attesa. “Attese – denuncia – che durano anche 20 ore”. Se l'Azienda sanitaria per evitare troppi disagi invita a monitorare il sito per monitorare la sezione “situazione del pronto soccorso” per controllare in tempo reale gli accessi anche a Popoli e Penne prima di recarsi nel presidio, il problema persiste e domani a tornare a manifestare sarà il vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari che ha invita la cittadinanza a partecipare.