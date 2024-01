"Volevo arrivare a Pescara, mi hanno fatto scendere a Città Sant'Angelo": la disavventura di una triestina

In pullman da Trieste a Pescara ma la fermata è a Marina di Città Sant'Angelo, con i conseguenti disagi che si possono facilmente immaginare, soprattutto se il capolinea è previsto di notte e, da lì, ci sono difficoltà per raggiungere la nostra città in taxi o con i mezzi pubblici. È quanto capitato a una turista, che ci scrive dal capoluogo giuliano per denunciare "un disservizio che spero venga risolto per i prossimi utenti". In sostanza, la donna lamenta la scarsa efficienza del servizio taxi e, soprattutto, il fatto che alcune compagnie di trasporto privato non raggiungano la stazione dei pullman nell'area di risulta, in pieno centro cittadino, preferendo invece uscire al casello di Città Sant'Angelo-Pescara nord per poi rientrare in A14 dopo aver scaricato i passeggeri.

Ad onor del vero, da anni esistono diversi collegamenti su gomma (ad esempio quelli con Napoli o Roma) che vanno direttamente al terminal bus di Pescara, ma ci sono evidentemente anche aziende che scelgono di non oltrepassare l'uscita dell'autostrada. Secondo la turista tutto ciò è responsabilità delle istituzioni, ma il sindaco di Pescara Carlo Masci, da noi interpellato, smentisce categoricamente questa eventualità.

I fatti

Lo scorso 7 dicembre la donna ha preso il bus da Trieste con arrivo previsto nella nostra città alle 3.45 di notte: "L'orario - spiega - mi andava bene perché poi sarei salita sul treno per Sulmona delle 7.30 per viaggiare, infine, a bordo della Transiberiana d'Italia con partenza alle ore 9. Scesa a "Pescara", mi accorgo che in realtà la fermata era a Città Sant'Angelo... ovvero a 17 km dal centro di Pescara! Non c'era una pensilina di riparo, nessuna informazione su come raggiungere il centro cittadino pescarese. Il primo pullman utile per Pescara era alle 11: ho trovato l'indicazione a una fermata bus molto distante e di non facile lettura".

E qui sono cominciati i problemi: "L'unico numero telefonico di taxi segnalato era inesistente. Con molta difficoltà ho trovato su Internet un altro numero di radio taxi (che poi ho saputo essere l'unico in provincia attivo H24) e così sono riuscita a raggiungere la stazione ferroviaria, che ho visto essere di fronte al terminal dei pullman/bus! Ho scritto della disavventura al gestore del viaggio, che mi ha fatto sapere che la scelta delle fermate viene effettuata dal Comune di zona, in questo caso il Comune di Pescara".

Masci: "I pullman per Pescara non fermano a Città Sant'Angelo ma arrivano nell'area di risulta"

Il sindaco Masci, però, contesta questa affermazione: "È proprio una sciocchezza atomica", ci dice. "Tutti i pullman che arrivano a Pescara, arrivano a Pescara, non certo a Città Sant'Angelo". La donna intanto si chiede: "Ma perché la fermata di Pescara è posta a Pescara Nord? Solo per la comodità di uscire e poi tornare in autostrada? Ma è l'unica fermata del tragitto ad essere posta a 17 km dal centro! Tutte le città a vocazione turistica, e non, hanno la fermata nei pressi del terminal bus o nello stesso piazzale. Perché da voi c'è questa scelta così gravosa e dispendiosa per l'utenza? Spero che questa mia segnalazione arrivi sul tavolo di chi di competenza e possa ovviare a tale grande disagio".

In realtà, come già specificato, si tratta di una decisione non imputabile alle istituzioni, perché ci sono aziende che raggiungono tranquillamente il terminal bus dell'area di risulta per far sbarcare le persone a bordo. La turista triestina, tuttavia, fa notare che un miglior collegamento per Pescara dall'uscita autostradale di Marina di Città Sant'Angelo, sia con i taxi sia con i mezzi pubblici, potrebbe comunque facilitare chi deve scendere lì. E la presenza di una pensilina renderebbe sicuramente la sosta più confortevole.