Fermata del bus spostata in uno spazio angusto e vicino alla rotatoria, la protesta di una cittadina [FOTO]

«Vorrei segnalare gentilmente questa schifezza fatta in via del Circuito vicino all’Eurospin».

Arriva dritta al punto la cittadina che ci segnala un problema con la nuova ubicazione della fermata degli autobus della Tua in via del Circuito a Pescara.

«Hanno praticamente spostato la fermata dei bus che vanno verso il centro città e l'hanno messa a ridosso della rotatoria senza un minimo di spazio per aspettare e senza illuminazione», prosegue la residente.

Che poi fa una richiesta: «Chiedo di poter far intervenire chi di dovere per riportare la fermata pochi metri più su».