Fascia di segnalazione dimenticata e invecchiata in viale della Pineta [FOTO]

Pubblichiamo qui di seguito la segnalazione di una nostra lettrice relativa a un disservizio che si sta verificando nella zona della Pineta:

"Venendo dal mare passate l'incrocio dell Aurum e siete su viale della Pineta: fate 300 metri al massimo e trovate questa fascia di segnalazione ormai dimenticata e invecchiata. Si trova lì da mesi, io me ne sono accorta all inizio dell' estate. Qui vi era un idrante che, non si sa per quale motivo, non c'è più.

Ed ora, sotto il marciapiede, da dove fuoriesce il tubo dell'idrante si disperde una canna (da 50 centimetri circa) di acqua 24 ore su 24 riversandosi nel vecchio galoppatoio. Ben venga per le piante, ma non è uno spreco? Da dove proviene quest'acqua? Qualcuno se ne può occupare? Possibile che nessuno sappia?".