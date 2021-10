I marciapiedi tra viale d'Annunzio e via Conte di Ruvo invasi dagli escrementi dei piccioni [FOTO]

I marciapiedi di viale Gabriele d'Annunzio e via Conte di Ruvo a Pescara che costeggiano il teatro Michetti sono invasi dagli escrementi dei piccioni.

A segnalare questa situazione di disagio sono i residenti e gli esercenti della zona.

In effetti, come si vede dalle foto, è rilevante il quantitativo di escrementi presente in entrambi i lati del marciapiede.

Sporca anche la facciata del teatro Michetti. Alcuni interventi di pulizia sono stati effettuati negli ultimi mesi ma la condizione di sporcizia appare ormai cronica.