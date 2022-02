Escrementi sul marciapiede nei pressi del Mediamuseum, la segnalazione di un lettore [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci una situazione di degrado urbano presente a Pescara, più precisamente vicino a piazza Alessandrini. Sono stati, infatti, fotografati escrementi lungo il marciapiede che si trova nei pressi del Mediamuseum. Non solo. Accanto alle feci c'è anche un guanto di lana che, secondo il cittadino, potrebbe essere stato utilizzato per pulirsi dietro un'automobile. Secondo il lettore, infatti, gli escrementi sarebbero addirittura di origine umana.

Certo è che, in un modo o nell'altro, si ripropone anche questa volta il problema dell'inciviltà, perché anche qualora si trattasse di feci di cane ci sarebbe comunque la noncuranza del padrone dell'animale, che non si è preoccupato di raccoglierle nell'apposito sacchetto. Se poi si considera che, non molto distante da quel punto, c'è la movida di Pescara Vecchia, si capisce che il quadro che viene a delinearsi per la zona non sia proprio edificante.