Escrementi di cane all'ingresso della Asl in via Paolucci [FOTO]

Via R. Paolucci

Escrementi di cane all'ingresso della Asl di Pescara, in via Paolucci. Una condizione sanitaria non proprio edificante, soprattutto se si considera la tipologia di ufficio davanti al quale stazionano queste feci.

La segnalazione, con tanto di documentazione fotografica, ci giunge da un nostro lettore, che chiede di ripristinare quanto prima nell'area una situazione di maggior decoro.