Escrementi di animali, degrado nella pavimentazione e alberi pericolanti: benvenuti in via Ugo Foscolo [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per denunciare la situazione in cui si trova attualmente via Foscolo, situata in pieno centro a Pescara.

Tra sporcizia, cassonetti ammassati per parcheggiare, escrementi maleodoranti di animali che si trovano ovunque, degrado nella pavimentazione e alberi pericolanti, i residenti sono ormai stanchi: "Noi siamo stati dimenticati dal Comune, tra mancata manutenzione e scarsa pulizia", ci dice l'uomo, che chiede a chi di dovere un intervento il più celere possibile.