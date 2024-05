Errore sui cartelli per la sosta a pagamento sulla riviera nord, la rassegnazione di un lettore: "No comment"

“Sono validi solo abbonamenti estivi. È fatto obbligo in modo visibile il ticket”. L'errore nel cartello che segnala la sosta a pagamento sulla riviera nord non è passato inosservato a un nostro lettore che lo ha immortalato segnalandolo alla redazione: “non è italiano. No comment”, afferma.

Facile dedurre che è “esporre” la parola che manca e che sarà forse un po' difficile da trovare per i turisti stranieri, ma si può sempre puntare su “ticket” per ottenere il risultato sperato.

Ironia a parte si sarà certamente trattato di un errore non voluto, ma concreto tanto quanto lo saranno le multe per chi trasgredirà alla regola e cioè proprio quella, appunto, di “esporre” il ticket.

Il cittadino che ci ha contattati lamenta anche l'assenza di data e fine della sosta a pagamento, ma su questo crediamo di poter rassicurare e chiunque si ponga il dubbio dato che il parchimetro sarà in funzione solo nel periodo in cui la sosta la si dovrà pagare e cioè per tutta la stagione a partire da domenica 26 maggio. I parcheggi saranno a pagamento dalla Nave di Cascella fino alle Naiadi (tra via Vespucci e via Figlia di Iorio).