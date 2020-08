Strada invasa dalle erbacce in via D'Azeglio a Montesilvano, la protesta dei residenti [FOTO]

Strada invasa dalle erbacce in via Massimo D'Azeglio a Montesilvano.

Questa la segnalazione di un nostro lettore che fa presente come la vegetazione cresca ormai indisturbata da tempo sull'asfalto e al bordo della carreggiata stradale da "resti delle piante di ulivo".

«In circa dieci anni», dice il residente, «una sola volta sono venuti, dopo innumerevoli richieste, a pulire. E dire che siamo a appena un chilometro dal Comune, non in aperta campagna. Anche quest'anno sono stati innumerevoli le richieste di intervento cadute nel nulla».