Erbacce e sporcizia in via Cesare de Titta [FOTO]

Erbacce e sporcizia in via Cesare de Titta, "a 20 metri dal tanto pubblicizzato Aurum". È la segnalazione che ci giunge da un nostro lettore. Siamo nel cuore del quartiere della pineta, lungo una strada che, proseguendo verso la fine, sfocia direttamente sul lungomare. Eppure il biglietto da visita che offre non è dei migliori. Tralasciando le cartacce e gli altri rifiuti abbandonati qua e là, c'è da dire che la vegetazione, decisamente non curata, può anche alimentare la presenza di roditori e insetti. L'uomo avanza pertanto una formale richiesta di pulizia dell'area.

Ultimamente continuano a susseguirsi le segnalazioni, da diverse zone della città, per la vegetazione fuori controllo. L'erba alta, d'altronde, può creare problemi per diverse ragioni: ad esempio può diventare un rifugio per animali indesiderati, come serpenti, topi e zanzare, che possono rappresentare un pericolo per la salute umana. Inoltre può ostacolare la circolazione dell'aria e della luce solare, favorendo la crescita di muffe e funghi, che possono causare allergie e altri problemi respiratori.

Infine l'erba alta può rappresentare un rischio per la sicurezza, rendendo difficile la camminata, senza contare che dà un aspetto trascurato, creando un impatto visivo negativo. Si rende dunque necessario, in via Cesare de Titta, uno sfalcio della vegetazione presente.