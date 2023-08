L'ira di un cittadino: "Intollerabile la savana intorno all'ex scuola media Muzii"

Erba alta in pieno centro. Il cittadino Antonio Taraborrelli dice la sua sulla "savana" che si è creata nel giardino intorno all’ex scuola media Muzii, situata tra via Saffi e la strada parco. Proprio dal lato della strada parco, fa notare Taraborrelli, "è intollerabile assistere a questa scena: capisco che la scuola sia in attesa di interventi di riqualificazione per realizzare al suo posto una nuova sede del conservatorio d'Annunzio, ma credo che nel frattempo almeno il verde potrebbe essere sfalciato dal Comune perché, altrimenti, ci si trova a dover vedere una cosa intollerabile in una zona tutt'altro che periferica".

Circa un mese fa della questione si era occupato anche il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli, che aveva sollecitato l'amministrazione a riprendere il cantiere più volte annunciato in passato: "Vogliamo capire le motivazioni per cui non si va avanti: a distanza ormai di tre anni non abbiamo ancora un progetto esecutivo per far partire i lavori. E un progetto esecutivo è necessario per arrivare al bando". Intanto le erbacce continuano a crescere indisturbate, diventando anche ricettacolo per topi e altri animali.