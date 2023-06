Erba alta in un lotto comunale di via Tirino: "Ci avevano promesso di intervenire" [FOTO]

Gallery





Un nostro lettore ci scrive per segnalare "un forte degrado nel lotto comunale che si localizza in via Tirino, all'angolo con via Francesco Paolo Michetti, dove stiamo vivendo in una situazione di circostanze estreme, tra cattivi odori, topi, insetti (specialmente zanzare) ed erbe selvatiche (forasacchi) alte quanto una pianta d'ulivo. Tutto ciò impedisce di potersi avvicinare e di entrare in questo lotto soprattutto ai bambini, che vorrebbero giocare e svagarsi per quel poco che si ha, poiché da queste parti non ci sono giochi educativi per i più piccoli".

Il cittadino spiega che il Comune di Pescara "ci aveva promesso la falciatura dell'erba con una scadenza trimestrale, ma il verde in realtà non viene falciato da circa cinque mesi, e a causa delle abbondanti piogge che ci sono state la situazione è andata via via peggiorando. Chiediamo, anche tramite la vostra testata, che la giunta comunale possa ascoltarci e fare sì che questa situazione di degrado si risolva il prima possibile".