Erba alta in via Misticoni: "Non la tagliano da marzo, adesso basta" [FOTO-VIDEO]

La denuncia di un lettore: "Ormai siamo arrivati al punto che in questa strada non si può nemmeno fare una passeggiata con il proprio cane per paura che inali qualcosa che possa fargli male"

Un nostro lettore ci scrive per evidenziare che ai bordi della pista ciclabile in via Giuseppe Misticoni, nella zona del quartiere di Porta Nuova, "è da marzo che non tagliano l’erba. So benissimo che, poiché qui non abita alcun amministratore comunale, non importa a nessuno, ma ormai siamo arrivati al punto che in questa strada non si può nemmeno fare una passeggiata con il proprio cane per paura che inali qualcosa che possa fargli male, e tutto ciò non è accettabile. Con il caldo, poi, la situazione è ulteriormente peggiorata. Spero che qualcuno faccia qualcosa e che almeno voi possiate aiutarmi perché non so a chi rivolgermi".

Ultimamente si susseguono le segnalazioni, da diverse zone della città, per la vegetazione fuori controllo. L'erba alta, d'altronde, può creare problemi per diverse ragioni: ad esempio può diventare un rifugio per animali indesiderati, come serpenti, topi e zanzare, che possono rappresentare un pericolo per la salute umana. Inoltre può ostacolare la circolazione dell'aria e della luce solare, favorendo la crescita di muffe e funghi, che possono causare allergie e altri problemi respiratori.

Infine le erbacce possono rappresentare un rischio per la sicurezza, rendendo difficile la camminata, senza contare che danno un aspetto trascurato, creando un impatto visivo negativo. Si rende dunque necessario, in via Misticoni, uno sfalcio del verde presente.