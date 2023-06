Vegetazione non curata: disagio e degrado in via Donatello [FOTO]

La denuncia di "disagio e degrado" che ci giunge da un cittadino è fin troppo chiara. Eccola qui di seguito: "Una vegetazione non curata che ostruisce il passaggio sul marciapiede alimentando la pre senza di roditori ed insetti e favorendo l’abbandono di vari rifiuti tra cui anche escrementi e bottiglie di vetro. Benvenuti in via Donatello, Pescara centro".

Il residente avanza una formale richiesta di pulizia dell'area, in quanto lì "c'è erba altissima che invade completamente il marciapiede, non consentendo il regolare passaggio dei pedoni o delle persone con carrozzina". Ultimamente continuano a susseguirsi le segnalazioni, da diverse zone della città, per la vegetazione fuori controllo.

L'erba alta può creare problemi per diverse ragioni: ad esempio può diventare un rifugio per insetti e animali indesiderati, come serpenti, topi e zanzare, che possono rappresentare un pericolo per la salute umana. Inoltre può ostacolare la circolazione dell'aria e della luce solare, favorendo la crescita di muffe e funghi, che possono causare allergie e altri problemi respiratori.

Inoltre l'erba alta può rappresentare un rischio per la sicurezza, rendendo difficile la camminata, senza contare che dà un aspetto trascurato, creando un impatto visivo negativo. Si rende dunque necessario, in via Donatello, uno sfalcio della vegetazione presente ai lati, perché sta prendendo il sopravvento sul marciapiede. Di fatto la pulizia della zona dovrebbe essere eseguita con regolarità, ma questo, secondo il cittadino, non accade.