Emergenza buche, un lettore: "Pescara è diventata una piccola Roma" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per denunciare l'emergenza buche in città: "Pescara è diventata una piccola Roma. Non per il turismo culturale, ma semplicemente per le sue buche che non hanno niente da invidiare a quelle capitoline", scrive.

La "strada regina" è via Teofilo D'Annunzio, a due passi dal mare e dallo stadio, "che dopo una bella e profonda buca, chiusa in qualche giorno dal Comune, ha riproposto il bis. Una buca ancora più profonda e larga. Immediato l'intervento della polizia locale, che ha delimitato la zona con quattro birilli. È ancora disponibile per visite guidate, ma state attenti che si trova appena dopo una leggera curva... potrebbe non essere vista e potreste fare un viaggio al centro della terra. Il sito, presente da dieci giorni, non dovrebbe chiudere per ferragosto", conclude ironicamente il cittadino.