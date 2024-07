"Pochi e troppo piccoli i cassonetti di via Spiga, rifiuti ovunque" denuncia un residente: la risposta di Ambiente

Troppi rifiuti in via Spiga, ma fino a quando non ci sarà l'isola ecologica che entro fine anno dovrebbe essere operativa la raccolta porta a porta giungere a una soluzione non sarà semplice almeno fino a fine anno, sebbene si cerchi di sanzionare chi li conferisce in modo illecito.

Non la nasconde la rabbia per la situazione che si vive nella zona il residente che ha contattato la nostra redazione e che con tanto di foto mostra quale sia la situazione “cassonetti”: troppo pochi per la zona che sarebbero deputati a servire e che il problema esista lo ammette anche il presidente di Ambiente contattato da IlPescara, Riccardo Chiavaroli pur precisando l'impegno nel tentare di mantenere decoro nell'area e che fa il punto della situazione cercando di spiegare le ragioni del problema che molto dipende in buona parte a quanto pare, dai “furbetti dei rifiuti” e cioè da quelli che passando con l'automobile si fermano e lasciano lì i loro.

“Le mie lagnanze – denuncia il residente che alla società ha scritto più di una volta e che lamenta la mancata soluzione del problema e addirittura il peggioramento del degrado nella zona - erano legate alle dimensioni dei contenitori posizionati nel parcheggio di via Spiga che dati Ispra alla mano – afferma – erano e sono insufficienti per accogliere in maniera decorosa e igienicamente sicura i rifiuti di tutto il quartiere prospiciente la parcheggio evitando che gli stessi rifiuti siano lasciati per terra alla merce di gatti, topi, gabbiani e uccelli di vario tipo”.

Secondo quanto da lui osservato “dei tre cassonetti in dotazione solo uno ha le dimensioni 'originali' e insufficienti, mentre un secondo è più piccolo e addirittura il terzo è dotato di chiusura per cui inutilizzabile ed al momento della raccolta non viene nemmeno preso in considerazione semplificando peraltro le attività degli operatori”, sostiene. Insomma si sarebbe passato da tre cassonetti “sottodimensionati a un cassonetto e mezzo”. Una situazione che così andrebbe avanti, si evince anche dalle mail che lo stesso ha inviato alla società addetta alla raccolta rifiuti, dal 2021.

Il presidente di Ambiente spiega che il tentativo di metterne altri è stato fatto, ma la conformazione della strada rende impossibile un incremento di cassonetti per ragioni legate a traffico e parcheggi: potrebbero insomma anche costituire un pericolo per chi transita. Le autorizzazioni non si possono avere in sostanza, ma seppur non nell'immediato si sta lavorando per risolvere la situazione assicura.

Chiavaroli spiega infatti che nell'adiacente via Raffaello, ma nel punto iniziale, si è creata una situazione simile e che lì sono state già installate le telecamere: cosa che probabilmente si farà ora anche nel tratto di via Spiga.

Una telecamera grazie alla quale si è riusciti a elevare fino a oggi 20 verbali di infrazione contestai grazie ai controlli degli ausiliari ambientali, spiega ancora Chiavaroli, perché quando la targa è leggibile si può procedere con la segnalazione e quindi la multa conseguente. A generare il problema, spiega ancora il presidente di Ambiente, sarebbero quindi sia i tanti (troppi) cittadini che in zona non vivono e che sapendo che lì ci sono ancora i classici cassonetti, arrivano in via Spiga per disfarsi dei propri rifiuti, ma anche chi ci vive perché molti conferirebbero i rifiuti fuori orario. Per questo, precisa, si interviene più volte durane la giornata per rimuovere i rifiuti.

Uno sforzo con cui si cerca di mantenere il decoro e le migliori condizioni igienico-sanitarie, ma che comunque, c'è consapevolezza, non ha portato a una soluzione definitiva del problema come lo stesso cittadino rileva. Da parte sua il residente chiede o più cassonetti adeguati o quelli con la tessera magnetica perché siano accessibili solo ai residenti.

Se dunque almeno la prima delle soluzioni sembra impraticabile perché non ci sarebbe modo di installare più cassonetti vista la presenza dell'arteria stradale e dei parcheggi, ribadisce Chiavaroli, a dover rimetter ordine alla soluzione dovrebbero essere gli interventi previsti e cioè l'arrivo della raccolta porta a porta che dunque porterà alla rimozione totale proprio di quei cassonetti, e la realizzazione dell'isola ecologica.

Se sulla prima una tempistica non è in grado al momento di darla, sulla seconda la realizzazione è prevista entro fine anno e sorgerà, spiega, nell'area dell'ex Bingo: si sta proprio in questi giorni lavorando a individuare il punto esatto in cui posizionarla visto che il parcheggio il mercoledì è, ad oggi, luogo di mercato.

Per ora insomma si può solo sperare che chi usa i cassonetti di via Spiga come i suoi cassonetti pur arrivando da altre zone della città si faccia prendere da uno scrupolo di coscienza e questo è oggettivamente difficile immaginarlo, e che con più controlli anche con l'eventuale posizionamento di una telecamera si possano elevare sanzioni che disincentivino i "furbetti": sia quelli che arrivano da altre zone che chi conferisce fuori orario. Resta la possibilità per chi dovesse notare conferimenti non a norma di fare una segnalazione direttamente alla polizia locale.