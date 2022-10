"Drogati e alcolizzati la fanno da padrone nel parcheggio di via Cetteo Ciglia", la segnalazione di un cittadino

Via Cetteo Ciglia · Rancitelli

Via Cetteo Ciglia · Rancitelli

«Drogati e alcolizzati la fanno da padrone nel parcheggio a pagamento di via Cetteo Ciglia».

A denunciare questa situazione è uno dei residenti della zona che segnala come quel posteggio sia punto di passaggio per tossicodipendenti e quant'altro.

«Vorrei denunciare la situazione che siamo costretti a vivere ogni giorno nei pressi del parcheggio a pagamento di via Cetteo Ciglia», scrive il residente, «lì vicino c'è un parco dove bambini, mamme con passeggini stanno h24 e sono costretti a convivere con questo schifo tutti i giorni. Noi residenti troviamo anche siringhe e schifezze simili. Noi residenti siamo semplicemente stanchi di questa situazione».