Donna prova a liberare un tombino ostruito in via Rigopiano dopo il temporale [FOTO]

È una foto emblematica quella che abbiamo ricevuto da un nostro lettore.

Mostra una donna che con il suo ombrello prova a liberare un tombino ostruito in via Rigopiano allo scopo di far defluire l'acqua e risolvere così l'allagamento.

Purtroppo, come capita spesso, nella nostra città diverse strade si allagano quando piove.

Tra le ragioni ci sono anche i tombini ostruiti che non riescono a far defluire l'acqua della pioggia. «I servizi vengono pagati e i cittadini devono provvedere a stappare i tombini per non allagarci in via Rigopiano», scrive il residente che ha inviato le foto.